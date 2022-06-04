Александра Трусова + лёгкая атлетика (прыжки в длину)

Прыгать четверные – это хорошо, но летом можно попробовать прыгать и в длину. В рамках Недели лёгкой атлетики Трусова попробует себя в новом виде, очень интересно, что же у неё получится.