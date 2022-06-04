Помешает ли шоу подготовке к сезону?

В Сочи Щербакова, безусловно, будет поддерживать форму для выступлений, но на классический график подготовки к сезону это не похоже. Однако и сам сезон будет необычным: фигуристов ждут только внутренние старты.