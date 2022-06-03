Увидим ли мы Камилу Валиеву на соревнованиях в новом сезоне?

Летом Камила будет не только ждать решения своего дела, но и играть роль Настеньки.

Валиева ничего не говорила о приостановке карьеры

О приостановке карьеры или мыслях закончить Камила ничего не говорила: она остаётся в группе Этери Тутберидзе и планирует кататься дальше. Но за лето может многое поменяться.

Допинг-дело хотят завершить к августу

По информации от РУСАДА, расследование по делу Валиевой планируют закончить к августу, и уже после этого можно будет ждать какого-то решения как по судьбе спортсменки, так и по судьбе золотых медалей командного турнира Олимпиады.

Получит Валиева отстранение или нет?

От решения по этому делу будет зависеть и дальнейшая карьера Камилы: если спортсменка получит отстранение, то она вряд ли сможет участвовать даже во внутренних соревнованиях.

Летом Камила станет Настенькой в шоу Навки

С июля в Сочи начнутся показы шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», и в некоторых спектаклях главную роль исполнит Камила Валиева. Редко когда действующие спортсменки принимают участие в таких постановках, но Камила будет это делать.

Навка утверждает: шоу не помешает тренировкам

«Безусловно, участие Камилы в нашем шоу согласовано с её тренерами, её выступления будут встраиваться в график её подготовки к соревнованиям нового сезона», – отметила продюсер.

Соревнования начнутся позднее обычного – это выход?

Если количество шоу в Сочи с участием Камилы действительно будет небольшим, то это вряд ли помешает подготовке. Тем более что контрольные прокаты пройдут только в конце сентября.

Загитова стала Настенькой, оставив карьеру

Но подобные решения группы Тутберидзе по участию в шоу всё равно удивляют: Загитова стала Настенькой в «Аленьком цветочке» только после приостановки карьеры.