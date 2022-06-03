Допинг-дело хотят завершить к августу

По информации от РУСАДА, расследование по делу Валиевой планируют закончить к августу, и уже после этого можно будет ждать какого-то решения как по судьбе спортсменки, так и по судьбе золотых медалей командного турнира Олимпиады.