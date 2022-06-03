У Русской ракеты – очень насыщенный график.
После завершения произвольной программы на Олимпиаде Саша бросила страшную фразу о том, что больше никогда не появится на льду. Это очень испугало фанатов: казалось, что фигуристка действительно не выйдет в следующем сезоне.
Но на шоу «Чемпионы на льду» Саша исполнила очень символичный номер под песню Ёлки, будто бы сказав всем: она не сдалась, она продолжает, она будет бороться дальше.
Летом у Саши будет достаточно много шоу: тур Евгения Плющенко «Союз чемпионов» прокатится по нескольким городам в июне, а в июле заглянет в Нижний Новгород. Обычно же летние месяцы уходят под подготовку и сборы.
Помимо шоу, есть и другие мероприятия в календаре Саши. По информации «Матч ТВ», 9 июня Трусова примет участие в Неделе легкой атлетики, где посоревнуется в одной из дисциплин. Фигуристка выступит в прыжках в длину.
Ещё одно сомнение касается тренерского штаба Саши: пока она остается в «Хрустальном», однако слухи продолжают провожать фигуристку в штаб Светланы Соколовской, где тренируется парень Трусовой Марк Кондратюк.
Нормально подготовиться к внутреннему сезону можно будет из-за его графика: старт соревнований, по сути, смещается на месяц. Контрольные прокаты пройдут только в конце сентября, а не в начале, так что занятость Саши не помешает ей выйти в сезон.