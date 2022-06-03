Смещение сезона поможет в подготовке

Нормально подготовиться к внутреннему сезону можно будет из-за его графика: старт соревнований, по сути, смещается на месяц. Контрольные прокаты пройдут только в конце сентября, а не в начале, так что занятость Саши не помешает ей выйти в сезон.