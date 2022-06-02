Щербакова, Тарасова/Морозов и другие опытные спортсмены ещё поборются в новом сезоне.
Сразу после окончания соревнований на Олимпиаде Ханю собрал пресс-конференцию: все думали, что он объявит о завершении карьеры, но фигурист рассказал, что хочет продолжать кататься.
Тренер пары Александр Жулин отмечал, что пара закончит после Олимпиады, однако фигуристы намерены продолжать кататься, даже если будут только внутренние старты. Это подтверждают многочисленные заявления в прессе.
Тарасова и Морозов чётко ответили на вопрос: завершать карьеру они не планируют. Хотя казалось, что серебро Олимпиады в Пекине будет точкой в их долгой совместной карьере.
Алексей Мишин не раз называл Михаила Коляду своим двухлетним проектом. Планировалось, что главная цель сотрудничества – Олимпиада-2022 в Пекине. Но туда Михаил не поехал, а после сообщил, что продолжает карьеру.
«Катаемся», – сказала Елизавета Туктамышева в ответ на вопрос о том, продолжает ли она соревноваться после олимпийского сезона. У фигуристки уже готовы две программы, так что в сезон она пойдёт.
По окончании сезона вокруг пары ходило много слухов: то об их распаде, то о завершении карьеры Дениса, но тренер Сергей Доброскоков подтвердил: ребята катаются дальше и катаются вместе.
Фигуристка туманно ответила на вопрос о продолжении карьеры на Кубке Первого канала, в связи с чем её фанаты забеспокоились. Но затем спортсменка дала чёткий ответ: хочет соревноваться дальше и будет готовиться к сезону.