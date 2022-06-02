Кто из фигуристов удивил решением о продолжении карьеры?

Щербакова, Тарасова/Морозов и другие опытные спортсмены ещё поборются в новом сезоне.

Юдзуру Ханю

Сразу после окончания соревнований на Олимпиаде Ханю собрал пресс-конференцию: все думали, что он объявит о завершении карьеры, но фигурист рассказал, что хочет продолжать кататься.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Тренер пары Александр Жулин отмечал, что пара закончит после Олимпиады, однако фигуристы намерены продолжать кататься, даже если будут только внутренние старты. Это подтверждают многочисленные заявления в прессе.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Тарасова и Морозов чётко ответили на вопрос: завершать карьеру они не планируют. Хотя казалось, что серебро Олимпиады в Пекине будет точкой в их долгой совместной карьере.

Михаил Коляда

Алексей Мишин не раз называл Михаила Коляду своим двухлетним проектом. Планировалось, что главная цель сотрудничества – Олимпиада-2022 в Пекине. Но туда Михаил не поехал, а после сообщил, что продолжает карьеру.

Елизавета Туктамышева

«Катаемся», – сказала Елизавета Туктамышева в ответ на вопрос о том, продолжает ли она соревноваться после олимпийского сезона. У фигуристки уже готовы две программы, так что в сезон она пойдёт.

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

По окончании сезона вокруг пары ходило много слухов: то об их распаде, то о завершении карьеры Дениса, но тренер Сергей Доброскоков подтвердил: ребята катаются дальше и катаются вместе.

Анна Щербакова

Фигуристка туманно ответила на вопрос о продолжении карьеры на Кубке Первого канала, в связи с чем её фанаты забеспокоились. Но затем спортсменка дала чёткий ответ: хочет соревноваться дальше и будет готовиться к сезону.