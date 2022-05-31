Тусить в начале недели — почему нет?

«Понедельник – день тяжёлый, но не для нас», – говорит Женя в одном из видео со своей тусовки. На выходных она выступала в Дудинке на турнире по кёрлингу, а по возвращении в Москву позвала друзей.