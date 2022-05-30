Евгения Медведева спела ради Олимпиады в Пекине, а одна датская фигуристка круто выступила на Евровидении совсем недавно.
Сейчас Алёна берёт уроки вокала, недавно состоялось её первое выступление перед публикой. В скором времени фигуристка планирует выпустить свой трек – по её словам, это будет что-то в стиле Ани Покров и Клавы Коки.
Софья показала свои вокальные данные на одном из ледовых шоу: она исполнила песню на юбилее своего тренера, Алексея Николаевича Мишина.
Ещё во время спортивной карьеры Ковтун пробовал себя в рэпе и записывал песни в составе группы «ГряZные Мысли». Уже в 2020 году фигурист выпустил сольный клип с откровенной и честной лирикой.
В 2021 году в музыке себя попробовала олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова. Фигуристка выпустила трек «Сталь» в дуэте с исполнительницей IVKA.
В финале Гран-при сезона-2017/2018 Адам Риппон откатал показательный номер под собственный вокал: он исполнил песню Рианны Diamonds.
В олимпийском сезоне-2017/2018 американская фигуристка Старр Эндрюс катала короткую программу под собственный кавер на знаменитую песню At Last.
Первая фигуристка в мире, исполнившая квад по взрослым, имеет и музыкальные таланты. Элиза играет на скрипке и фортепиано, также она делилась своими вокальными каверами в соцсетях.
Чемпионка Дании по фигурному катанию не добилась серьёзных успехов в спорте, но зато ей удалось выиграть шоу «Голос» и выступить на конкурсе песни «Евровидение» в 2019 году.
К Олимпийским играм в Пекине Медведева приняла участие в записи песни «Вместе ради общего будущего». Композицию спортсменка исполнила на английском и русском языках.