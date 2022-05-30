Кто из известных фигуристов поёт?

Евгения Медведева спела ради Олимпиады в Пекине, а одна датская фигуристка круто выступила на Евровидении совсем недавно.

Алёна Косторная

Сейчас Алёна берёт уроки вокала, недавно состоялось её первое выступление перед публикой. В скором времени фигуристка планирует выпустить свой трек – по её словам, это будет что-то в стиле Ани Покров и Клавы Коки.

Софья Самодурова

Софья показала свои вокальные данные на одном из ледовых шоу: она исполнила песню на юбилее своего тренера, Алексея Николаевича Мишина.

Максим Ковтун

Ещё во время спортивной карьеры Ковтун пробовал себя в рэпе и записывал песни в составе группы «ГряZные Мысли». Уже в 2020 году фигурист выпустил сольный клип с откровенной и честной лирикой.

Аделина Сотникова

В 2021 году в музыке себя попробовала олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова. Фигуристка выпустила трек «Сталь» в дуэте с исполнительницей IVKA.

Адам Риппон

В финале Гран-при сезона-2017/2018 Адам Риппон откатал показательный номер под собственный вокал: он исполнил песню Рианны Diamonds.

Старр Эндрюс

В олимпийском сезоне-2017/2018 американская фигуристка Старр Эндрюс катала короткую программу под собственный кавер на знаменитую песню At Last.

Элизабет Турсынбаева

Первая фигуристка в мире, исполнившая квад по взрослым, имеет и музыкальные таланты. Элиза играет на скрипке и фортепиано, также она делилась своими вокальными каверами в соцсетях.

Леонора Йепсен

Чемпионка Дании по фигурному катанию не добилась серьёзных успехов в спорте, но зато ей удалось выиграть шоу «Голос» и выступить на конкурсе песни «Евровидение» в 2019 году.

Евгения Медведева

К Олимпийским играм в Пекине Медведева приняла участие в записи песни «Вместе ради общего будущего». Композицию спортсменка исполнила на английском и русском языках.