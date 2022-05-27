В списке есть настоящие легенды фигурного катания.
Чемпионка Европы — 2019 решила закончить спортивную карьеру и попробовать себя на тренерском поприще. Её последний старт – чемпионат России в родном «Юбилейном».
Американка Алиса Лью шокировала всех своим решением завершить карьеру в 16 лет и поступить в колледж. Фигуристка только съездила на первую Олимпиаду и выиграла бронзу чемпионата мира, после чего решила уйти из спорта.
Наму Нгуену так и не удалось отобраться на Олимпиаду, и в 24 года он решил завершить спортивную карьеру. Лучшими результатами Нама остались медали этапов Гран-при.
Бронза и серебро Олимпийских игр, серебро чемпионата мира – последний сезон Хаббелл/Донохью получился очень насыщенным, но по спортом у пары всё. Донохью уже успел поработать с российским дуэтом Дэвис/Смолкин.
Испанская пара Смарт/Диас перестала существовать: Адриан решил завершить карьеру, а вот Оливия продолжит спортивный путь под испанским флагом.
Алексей завершил карьеру в 34 года, последним его стартом стали Олимпийские игры в Пекине, где ему не удалось пробиться в произвольную программу. Высшее достижение Быченко в карьере – серебро чемпионата Европы.
Россия лишилась множества танцевальных дуэтов в последнее время, какие-то пары распались, а вот Шевченко и Ерёменко закончили совсем. Сейчас фигуристы тренируют в группе Ильи Авербуха.
Сатоко стала четвертой на Олимпиаде в Пхёнчхане, а вот на Игры в Пекин ей отобраться уже не удалось. Блестящая карьера с серебром чемпионата мира и золотом чемпионата четырех континентов подошла к концу.
Делла Моника прошла четыре Олимпиады с разными партнёрами (три – с Маттео Гуаризе) и всё время оказывалась где-то около топа. Гуаризе о завершении карьеры пока не объявлял.
Михалу сейчас 32 года, у него за плечами три олимпийских цикла. За свою длинную карьеру Бржезина побывал на трёх Олимпиадах, стал бронзовым призером чемпионата Европы и победителем этапа Гран-при.