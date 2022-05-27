Сатоко Мияхара (Япония)

Сатоко стала четвертой на Олимпиаде в Пхёнчхане, а вот на Игры в Пекин ей отобраться уже не удалось. Блестящая карьера с серебром чемпионата мира и золотом чемпионата четырех континентов подошла к концу.