Наблюдается серьёзная любовь к «Мини Куперу» и «Мерседесу».
Евгений Плющенко любит «Порше», поэтому его часто можно увидеть на машинах именно этой марки.
Однажды Плющенко даже выехал на зелёном кабриолете на лёд катка в своей академии! Для этой шалости тренер выбрал Porshe 911 Turbo Cabriolet.
Анна Щербакова совсем недавно стала амбассадором нового автомобиля от бренда Chery. Фигуристке уже исполнилось 18 лет, так что, возможно, мы скоро увидим её за рулём.
Елизавета Нугуманова уже давно является амбассадором официального дилера Mercedes-Benz в Петербурге.
После украденного Porsche Cayenne и других марок Алексей Ягудин пришел к бренду Mercedez-Benz. «Для меня это лучшая машина, «Мерседес» в целом. Почему? Мне просто нравится», – рассказывал фигурист в шоу «50 вопросов».
Фигуристка получила красный «Мини» в подарок на 22-летие. Права у спортсменки есть, однако недавно она призналась, что за руль ещё так и не села: пока девушку спасает мама.
Алина Загитова получила права уже давно и водит машину сама. В своих соцсетях фигуристка показывала фото за рулем машины марки Mercedes.
Елизавета Туктамышева была амбассадором BMW, а сейчас ездит по Петербургу на «Мини Купере». «Вовремя купила», – отметила фигуристка в марте этого года.