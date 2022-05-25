Когда команда Этери Георгиевны молчит, своё мнение высказывает хореограф.
«Коcторная давно не появляетcя на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а cейчаc она никто», — заявил Железняков «Матч ТВ» сразу после ухода Алёны.
Слова Косторной о том, что она якобы плохо влияла на группу Тутберидзе, не остались незамеченными. «В этом случае нужно не интервью обиженной девчонки давать, а выводы соответствующие делать», — сказал хореограф Metaratings.
«Буянова — это классный тренер! Но для Елены Косторная такой балласт. Я ей не завидую. Карьера Косторной закончилась на её мизинце», — скептически отмечал Железняков в комментарии «Спорт-экспрессу».
По мнению хореографа, Алёна поработала в группе не так, как надо. «Этери же не просто так будет прощаться, согласись. Она дала второй шанс, но в итоге началось всё то же самое. В этой команде такое терпеть не будут», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».
«Тут вопиющий факт полного неуважения, это называется воткнуть нож в спину. Кто думает иначе, ваше полное право», — отмечал Железняков о переходе Трусовой в своих соцсетях.
Хореограф открыто сомневался в успехах Трусовой у Плющенко. «Сашу, как и всех наших девочек, подстёгивала сильнейшая конкуренция в команде, вот где настоящий двигатель прогресса. А что будет теперь? Лучшая среди худших?» — говорил он «СЭ».
«Спортсмены, как только начинает не получаться, бегают от тренера к тренеру. Ищут счастья, а вернее, как я люблю говорить, ищут попу в темноте», — говорил Железняков о переходах фигуристов. И потом не раз повторял фразу про темноту.