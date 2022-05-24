Фигуристку так и норовят свести с каким-нибудь известным хоккеистом.
Загитова отвечала на вопрос о личной жизни во время тура по Японии весной 2018-го. «Даже не задумывалась об этом. Во-первых, я маленькая. Во-вторых, об этом нужно думать уже после спорта», – сказала Алина.
После снимка Загитовой с хоккеистом Кириллом Капризовым начали ходить слухи о том, что олимпийские чемпионы вместе. Хотя на том же фото присутствовала и Евгения Медведева, например.
Капризов несколько раз комментировал эти слухи. «Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолёте к кому-то подходил», – отмечал хоккеист в интервью Sport24.
После завершения истории с Капризовым Алину начали «сводить» с другим хоккеистом – Александром Романовым из «Монреаля». Единственной связью фигуристки с хоккеистом были лайки в соцсетях, из-за этого и начали ходить слухи.
«Встречаемся ли мы с Загитовой? Нет, конечно. У нас с Алиной нет никаких отношений, даже дружеских. Мы вообще не общаемся, даже в соцсетях», – заявил хоккеист изданию «Лайф».
В третий раз Алине вновь приписали роман с хоккеистом – Дмитрием Воронковым из «Ак Барса». Фанаты начали замечать, что Загитова часто выставляет снимки из тех же мест, что и Воронков, а также часто бывает на матчах в Казани.
Иногда в связи с этим случались забавные ситуации: после шайбы Воронкова в трансляции матча «Ак Барса» камера показывала радостную Алину на трибунах. Случайно или специально это было – отдельный вопрос.
Сейчас фигуристка никак не комментирует свою личную жизнь, а в любви признаётся разве что своей собаке Масару. У Воронкова спрашивали о том, знаком ли он с Загитовой, на что хоккеист ответил: «Общались чуть-чуть».