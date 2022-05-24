И снова хоккей

В третий раз Алине вновь приписали роман с хоккеистом – Дмитрием Воронковым из «Ак Барса». Фанаты начали замечать, что Загитова часто выставляет снимки из тех же мест, что и Воронков, а также часто бывает на матчах в Казани.