В шоу-номерах Алина много экспериментирует: от необычной хореографии до самого настоящего огня на льду.
В олимпийский сезон – 2017/2018 Загитова выиграла все турниры, кроме чемпионата мира, и на каждом гала-шоу зажигала в образе тигрицы. Смелый номер для первого взрослого сезона!
На следующий год Алине поставили показательный номер в образе Лары Крофт. И пусть кожаная куртка не всегда расстёгивалась с лёгкостью, захватывающий боевик не отпускал до самого конца.
В 2019 году из жизни ушла мама Даниила Глейхенгауза — Людмила Шалашова, также работавшая с группой Тутберидзе. Номер Outro посвящён ей и рассказывает о том, как проходит жизнь и рождает новую.
В японских шоу Загитова катала показательный номер под Билли Айлиш, однако потенциально мощная постановка обернулась скандалом: американка Джоджо Гомес рассказала, что программа была сплагиачена с её номера.
Работа с новым хореографом может по новой раскрыть фигуристку, что и вышло в чувственной постановке Загитовой для шоу «Ледниковый период».
Такая постановка вполне могла оказаться новой произвольной программой Алины, но стала показательным номером. Передавать эмоции знаковых женских персонажей Алина умела всегда.
Для тура в 2021 году был поставлен показательный «Внутренний свет». В этой постановке особое внимание уделено платью: в один момент в груди Алины зажигается самый настоящий свет, поскольку внутри костюма был встроен фонарик.
Премьера этого показательного состоялась на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Неожиданный выбор для Алины что по части хореографии, что по части текста: «Я преданность, я предательство».
На юбилее Татьяны Тарасовой Алина катала под живой вокал Дианы Анкудиновой и по-настоящему зажгла на льду: в концовке номера у фигуристки на ладони заалело пламя.