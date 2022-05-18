Outro — посвящение хореографу Людмиле Шалашовой

В 2019 году из жизни ушла мама Даниила Глейхенгауза — Людмила Шалашова, также работавшая с группой Тутберидзе. Номер Outro посвящён ей и рассказывает о том, как проходит жизнь и рождает новую.