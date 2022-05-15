На льду часто случаются романы — и некоторые даже заканчиваются свадьбой.
Слухи о романе поползли в прошлом месяце. На отдыхе в Дубае пара официально подтвердила отношения.
Полина и Дима уже много лет катаются в паре и вместе выигрывали юниорский ЧМ и юношескую Олимпиаду. Не так давно стало известно, что они и в жизни являются парой.
Волосожар и Траньков достигли лучших результатов в карьере, выступая в паре: выиграли два золота Олимпиады, золото чемпионата мира, Европы. В 2015 году фигуристы поженились, сейчас они воспитывают сына и дочь.
Тотьмянина и Ягудин были знакомы ещё с юношества: сходились, затем расставались, встречались с другими и вновь сходились. В 2016 году пара поженилась, они воспитывают двух дочек.
Юлия Липницкая уже долгое время встречается с бывшим одногруппником: Влад Тарасенко также тренировался у Этери Тутберидзе в «Хрустальном». В 2020 году у пары родилась дочь Каталина.
Фигуристка из сборной Грузии Алина Урушадзе давно на постоянной основе тренируется в Москве, в группе Светланы Соколовской. Там же тренируется и Александр Самарин.
Спортивных успехов Домнина и Костомаров добились с разными партнёрами, но уже долгое время они вместе, воспитывают сына и дочь.