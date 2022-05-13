Безумные каскады и прямолинейные интервью — в США рождается новая звезда фигурки.
Да, на тренировке, да, не исключён недокрут в четверть, но такого лёгкого выезда с четверного акселя мир ещё не видел. Юдзуру Ханю и Артур Дмитриев чаще всего падали с недокрутом в 90, 180 градусов и более.
Во время общения с болельщиками в соцсетях Илья рассказал, что будет пытаться в следующем сезоне вставлять четверной аксель в программу. Сейчас он очень близок к тому, чтобы войти в историю.
Шокировать публику Малинин уже привык. Парень по прозвищу Бог четверных радовал подписчиков каскадами из квадов: например, четверной тулуп — ойлер — четверной сальхов.
Четверной риттбергер и в сольном виде может исполнить редкий фигурист, а Малинин делал его в каскаде вторым прыжком. На всё про всё парню понадобилось 45 минут. Такой попытке позавидовала даже Саша Трусова!
В свой первый же взрослый сезон Малинин мог попасть на Олимпиаду, став вторым на чемпионате США, но ему предпочли опытного Джейсона Брауна. Илье дали путёвку на ЧМ в Монпелье, но он был не особо удовлетворён.
После оглашения состава сборной США на Олимпиаду внимательные болельщики заметили, что Малинин лайкал комментарии, в которых критиковали это решение.
На чемпионате мира в Монпелье Малинин вновь поднял тему Олимпиады после хорошего проката в короткой программе. «Это показало всем, что я определённо должен был поехать в Пекин, что я должен был быть там», — сказал Илья.