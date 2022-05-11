Загитова пробовала банджи-джампинг в Сочи

«Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала, конечно, другие, но схожие чувства», — написала Загитова после прыжка с 207 метров.