Цирковые трюки на трапеции? Почему бы и нет, решила олимпийская чемпионка Анна Щербакова во время отпуска. Хоть на фигуристке и есть страховка, кадры всё равно поражают.
Год назад Щербакова и вовсе прыгнула с парашютом, хотя Даниил Глейхенгауз в шутку просил её этого не делать. «Я выбрала абсолютно безопасный вариант, прыгала с инструктором, который всё за меня делал, я просто летела», — рассказала Анна.
Камила не раз признавалась в любви к автомобилям. Права девушка получить пока не может, поэтому активно занимается картингом, а в отпуске позволила себе погонять на квадроцикле по пустыне.
Несколько лет назад бесстрашная парница Александра Бойкова решила совершить прыжок со скалы. Естественно, с парашютом и инструктором!
«Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала, конечно, другие, но схожие чувства», — написала Загитова после прыжка с 207 метров.
В Дубае Марк опробовал один из самых популярных аттракционов: спустился на зиплайне с вершины небоскрёба со скоростью 80 километров в час.
Чуть раньше зиплайн в Дубае проверил Даниил Глейхенгауз — и весьма успешно!
Саша фотографировалась на вершине с Марком Кондратюком и Морисом Квителашвили, но видео спуска мы так и не увидели. А ведь Саша признавалась в своей книге, что боится экстремальных аттракционов и полётов на самолёте.