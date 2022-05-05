Тигриный костюм Загитовой обсуждают до сих пор, а Туктамышева раздевалась не только в Toxic.
В туре по окончании сезона-2018/2019 Медведева всех удивила: номер в розовом латексе под песню Арианы Гранде стал одним из самых ярких в карьере фигуристки.
В самом начале номера Екатерина выходила на лёд в пышной юбке, которую с неё срывали — и оставшуюся постановку фигуристка проводила в коротком красном комбинезоне.
Французская пара Пешала/Бурза всегда отличалась экстравагантностью и яркими костюмами. В сезоне-2012/2013 полька в ритм-танце вышла запоминающейся: в первую очередь из-за откровенного костюма Натали.
В олимпийский сезон Загитова представала на гала-шоу тигрицей. В самой хореографии не было чего-то откровенного (фигуристке тогда было 15), но костюм Алины с открытой спиной и длинной прозрачной вставкой через бедро произвёл серьёзный фурор.
Показательные у этой итальянской пары были что надо: в номере про боксёра Рокки Бальбоа Николь и Маттео разыграли целый сюжет, катаясь при этом с минимумом одежды.
Соблазнить весь «Мегаспорт» – задача, посильная для Михаила Коляды. В номере Sway он снимает с себя разве что пиджак, но при этом играючи складывает всю женскую часть публики к своим конькам.
Номер Toxic, где Елизавета предстала в образе стюардессы из клипа Бритни Спирс, стал её визитной карточкой в сезоне-2018/2019 и потом неоднократно возвращался на гала-шоу.
Новинка сезона-2021/2022 от Туктамышевой: яркое перевоплощение под музыку из знаменитого фильма. Постановку фигуристка начинает в шляпе и пиджаке, а затем срывает его и остаётся в красном платье-купальнике.