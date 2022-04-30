Вспоминаем самые важные факты из спортивной биографии чемпионки Европы.
Софья Самодурова родилась в Красноярске. На коньки она встала в пять лет уже в Санкт-Петербурге.
В СШОР «Звёздный лёд» Самодурова сначала тренировалась у Олега Татаурова, а затем случился переход в группу Алексея Мишина.
Первые серьёзные юниорские победы пришли в сезоне-2017/2018: Софья выиграла два этапа юниорского Гран-при, на одном из которых опередила Алёну Косторную и Рику Кихиру.
Первый взрослый сезон (2018/2019) стал лучшим в карьере Самодуровой: в серии Гран-при фигуристка взяла серебро и бронзу, отобравшись в финал.
Шестое место на чемпионате России в Саранске фактически стало третьим «по взрослым», и Софья попала в состав сборной России на первый главный старт – чемпионат Европы.
В январе 2019-го Софья добилась наивысшего результата в спортивной карьере: она выиграла чемпионат Европы в Минске. Два чистых проката помогли ей обойти олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
Затем случились два чемпионата мира: в Сайтаме Самодурова заняла восьмое место, а в Фукуоке на World Team Trophy стала бронзовым призёром вместе со сборной России.
Тогда фигуристка начала говорить, что работает над усложнением: целью Сони был тройной аксель, который она, к сожалению, так и не попробовала на соревнованиях.
В следующих сезонах конкуренция усилилась, и на счету Софьи была только одна международная победа: опять в Минске, на этот раз на турнире Ice Star.
Последний соревновательный прокат Самодуровой случился на чемпионате России в Санкт-Петербурге, на льду родного «Юбилейного». Тогда Софья заняла 11-е место.