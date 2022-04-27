На вопросы о диетах и любимой еде отвечают сами спортсменки.
«Я ем всё, что хочу. Просто в сезоне я больше слежу за весом, а сейчас — за вкусом», — рассказала олимпийская чемпионка Камила Валиева.
«Иногда могу позволить себе картошку фри, но на булки и торты не тянет. Обхожусь шоколадом и мармеладом», — рассказывала Медведева в 2018 году.
«Достаточно просто не жрать, а нормально кушать», — отметила Туктамышева, не признающая каких-либо ограничений в еде.
«Запрет и ограничения — то, что делает мир скучным и тяжело мне даётся. Даже в еде: хочешь пиццу — ешь пиццу. Но не гигантскую и не на ночь», — подчеркнула Елизавета во время ответов на вопросы подписчиков.
«Было время, когда я так сильно заморочилась, что ограничила даже потребление воды. Перед взвешиванием пила глоток и выплевывала», — рассказывала Алина о жёстких диетах во время олимпийского сезона.
В 2022-м Алина назвала три блюда, которе могла бы есть вечно: «Я, наверное, ела бы суши, сашими — это в одно. Наверное, что-то из сладкого, потому что я безумная сладкоежка. И борщ».
«У меня нет особой диеты, но я стараюсь есть побольше белковой пищи. Запретов как таковых нет. Но я сама не люблю фастфуд и совершенно равнодушна к тортам», – отмечала фигуристка в интервью.
«Не знаю, кому как, а мне еду чащу всего готовит мама. Больше всего я люблю домашние пельмени», — рассказывала Александра.
«Стараюсь есть правильную пищу, чтобы были силы для тренировок. При этом я понимаю, что если буду запрещать себе что-то есть, у меня будут моменты срывов. Я слежу за питанием, но не ограничиваю себя полностью», — рассказывала Анна.
«Люблю сладкое, но могу от него отказаться. А вот без яблочного сока не проживу», — делилась интересными подробностями Щербакова в одном из интервью.