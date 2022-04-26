В маленькой фигуристке уже можно было разглядеть чемпионку.
Запись проката пятилетней Камилы под русскую народную песню набрала почти два миллиона просмотров. Здесь она совсем малышка с одинарными прыжками, но уже показывает свою харизму.
Задорная короткая программа под «Кадриль» – ещё одна русская народная вещь в копилке Валиевой.
Почти 500 тысяч просмотров набрал прокат 8-летней Камилы в образе лебедя. Кто-то даже увидел в этой программе посвящение олимпийской чемпионке Оксане Баюл: костюм Валиевой был очень похож на пачку победительницы Игр-1994.
Неожиданный выбор музыки был у Камилы в 2016-2018 годах. Она катала короткую программу в красивом розовом платье под арабскую версию знаменитой песни «Hallelujah».
Выезды из прыжков в высокие махи ногой всегда были с Камилой, ещё до перехода в группу Тутберидзе. В этой программе она уже успевает заигрывать с публикой, а не только показывать технику.
Одна из последних программ Валиевой до ухода к Тутберидзе запомнилась ярким костюмом в цвете ультрамарин и яркой дорожкой шагов под звуки барабанов.
Характерные движения, колоритный костюм с кофтой в чёрно-белую полоску и музыка создают живой образ Камилы-мима.
С этой короткой программой Валиева отлично прошла свой первый сезон в группе Тутберидзе: постановка так понравилась тренеру, что с ней фигуристка отправилась в свой первый международный сезон.