Какие программы катала Камила Валиева в детстве?

В маленькой фигуристке уже можно было разглядеть чемпионку.

«Валенки-валенки»

Запись проката пятилетней Камилы под русскую народную песню набрала почти два миллиона просмотров. Здесь она совсем малышка с одинарными прыжками, но уже показывает свою харизму.

«Кадриль»

Задорная короткая программа под «Кадриль» – ещё одна русская народная вещь в копилке Валиевой.

«Лебедь»

Почти 500 тысяч просмотров набрал прокат 8-летней Камилы в образе лебедя. Кто-то даже увидел в этой программе посвящение олимпийской чемпионке Оксане Баюл: костюм Валиевой был очень похож на пачку победительницы Игр-1994.

Арабская версия «Hallelujah»

Неожиданный выбор музыки был у Камилы в 2016-2018 годах. Она катала короткую программу в красивом розовом платье под арабскую версию знаменитой песни «Hallelujah».

«Песня ведьмочки»

Выезды из прыжков в высокие махи ногой всегда были с Камилой, ещё до перехода в группу Тутберидзе. В этой программе она уже успевает заигрывать с публикой, а не только показывать технику.

«Цирк Дю Солей»

Одна из последних программ Валиевой до ухода к Тутберидзе запомнилась ярким костюмом в цвете ультрамарин и яркой дорожкой шагов под звуки барабанов.

«Мим»

Характерные движения, колоритный костюм с кофтой в чёрно-белую полоску и музыка создают живой образ Камилы-мима.

«Девочка на шаре» – любимая программа Тутберидзе

С этой короткой программой Валиева отлично прошла свой первый сезон в группе Тутберидзе: постановка так понравилась тренеру, что с ней фигуристка отправилась в свой первый международный сезон.