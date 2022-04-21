10 вещей, которые использует любой фигурист

Одними коньками на тренировке не обойдёшься.

Коньки (ботинки + лезвия)

Без этого предмета даже одинарный прыжок на льду не скрутишь. Профессиональные спортсмены, кстати, отдельно приобретают ботинки, а отдельно — лезвия к ним.

Чехлы для хранения и для хождения

Жёсткие пластиковые чехлы на лезвия требуются для того, чтобы ходить в коньках вне льда, а мягкие — для просушки и для хранения коньков.

Спортивная форма (для льда и для зала)

Для занятий в зале понадобится один комплект, для катка — другой, более тёплый.

Перчатки

При выполнении вращений велик риск порезать руку о лезвие, поэтому иногда фигуристы используют печатки даже на тренировках.

Скакалка

На разминке перед льдом спортсмены в обязательном порядке прыгают на скакалке.

Спиннер

Для отработки вращений в зале и дома фигуристам требуются спиннеры: специальные компактные тренажёры, развивающие крутку.

Чемодан для коньков

Кто-то из фигуристов возит инвентарь на тренировку в рюкзаке, а кто-то — в чемодане на колёсах.

Шапочка/повязка на голову

Для того чтобы не заморозить голову на тренировке, некоторые спортсмены используют специальные повязки: температурные условия от катка к катку разнятся.

Салфетница

Из-за постоянного нахождения на холоде спортсменам часто приходится сморкаться, и салфетница с платочками всегда должна быть под рукой.

Книга Мишина по технике

Для любого фигуриста настольной книгой должны быть пособия Алексея Мишина: его исследования биомеханики движений описаны во многих научных трудах.