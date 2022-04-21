Одними коньками на тренировке не обойдёшься.
Без этого предмета даже одинарный прыжок на льду не скрутишь. Профессиональные спортсмены, кстати, отдельно приобретают ботинки, а отдельно — лезвия к ним.
Жёсткие пластиковые чехлы на лезвия требуются для того, чтобы ходить в коньках вне льда, а мягкие — для просушки и для хранения коньков.
Для занятий в зале понадобится один комплект, для катка — другой, более тёплый.
При выполнении вращений велик риск порезать руку о лезвие, поэтому иногда фигуристы используют печатки даже на тренировках.
На разминке перед льдом спортсмены в обязательном порядке прыгают на скакалке.
Для отработки вращений в зале и дома фигуристам требуются спиннеры: специальные компактные тренажёры, развивающие крутку.
Кто-то из фигуристов возит инвентарь на тренировку в рюкзаке, а кто-то — в чемодане на колёсах.
Для того чтобы не заморозить голову на тренировке, некоторые спортсмены используют специальные повязки: температурные условия от катка к катку разнятся.
Из-за постоянного нахождения на холоде спортсменам часто приходится сморкаться, и салфетница с платочками всегда должна быть под рукой.
Для любого фигуриста настольной книгой должны быть пособия Алексея Мишина: его исследования биомеханики движений описаны во многих научных трудах.