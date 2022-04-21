Кто-то пробовал на удочке ради интереса, но есть и совсем бесстрашные ребята.
Итальянец решил не мелочиться и взять самый сложный прыжок — лутц. В 2019 году он пытался исполнить его на шоу в Болонье. По словам Грассля, на тренировках у него даже были неплохие попытки.
После выступления на Олимпиаде Кондратюк прямо на пекинском катке пробовал пятерной сальхов. «Самые близкие попытки? Четыре с половиной оборота», — говорил Марк после ОИ.
На той же тренировке в Пекине японец Сёма Уно заходил на пятерной тулуп, но попытки также были неудачными.
В 2019 году видео Белявского произвело настоящий фурор: все заговорили о пятерных после его попытки квинт-тулупа на удочке.
Москвичка Олеся Калинина вдохновилась попыткой Максима Белявского и тоже исполнила пятерной на удочке — только сальхов.
Фигуристка из ЦСКА в 11 лет решила попробовать скрутить на удочке пятерной лутц — и весьма успешно.
Юная ученица группы Светланы Пановой тоже попробовала пятерной сальхов на удочке: такие попытки обычно заканчиваются успешно, ведь есть страховка.
В штабе «Ангелов Плющенко» Трусова уже пробовала заходить на удочке на пятерной прыжок. Об этом рассказывала бывшая одногруппница Саши Софья Муравьёва.