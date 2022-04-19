Резкое «нет» смене гражданства сказала не только чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная.
«Могу отвечать только за себя. Я знаю точно, что не буду этого делать. Таково моё видение этого вопроса, и на этом всё», — заявила Косторная.
На вопрос о смене гражданства Кондратюк коротко ответил «нет» без каких-либо дальнейших комментариев.
«За себя могу сказать — я всегда старался бороться там, где тяжело», — рассказывал Алиев, отметив, что некоторые из его друзей всё же задумываются о другом паспорте.
Фигуристка не так давно отвечала на вопросы фанатов и отметила, что менять гражданство не планирует.
«Наши лидеры останутся в России. Я с ними провёл несколько встреч, призывал с пониманием относиться к этой ситуации», — заявил президент СБР Виктор Майгуров.
Такие намерения озвучила, в частности, биатлонистка Лариса Куклина: «Вопрос о смене спортивного гражданства мне начали задавать примерно с 2014 года, и для меня он абсолютно неактуален».
«Я для себя решил, что до конца буду в России, не знаю, как будут другие шахматисты», — дал комментарий Карякин.
«Если бы у меня было такое намерение, я просто сделала бы это, а не пыталась бы поднимать проблемы, которые есть в нашем виде спорта», — заявила Таталина.