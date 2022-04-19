Российское фигурное катание ждут большие перемены.
Третья по силе пара группы Москвиной выиграла бронзу этапа Гран-при в олимпийском сезоне. Теперь в штабе осталась одна Ясмина, она тренируется с новым партнёром.
Елизавета и Дэвид становились третьими на юниорском ЧМ и в финале Гран-при, однако во взрослой карьере забуксовали.
«У Аннабель с Андреем Багиным в течение нескольких сезонов не случилось того прогресса, которого хотелось бы», — так объяснил распад пары тренер Алексей Горшков.
Пара откаталась вместе два сезона, потренировалась в Петербурге и в Москве, но по итогам сезона-2021/2022 распалась.
Серебро юниорского ЧМ и бронза финала Гран-при остались в прошлом — последние два сезона у пары были неудачными. Случился переезд из СПб в Сочи к Фёдору Климову, но и он не помог.
«Арина перестала приходить на тренировки без объяснения причин… » — отметил Максим в недавнем интервью. Пара завоевала серебро финала ЮГП и бронзу ЮЧМ.
«У нас с Димой с самого начала была договоренность, что нет никаких обязательств и если появятся другие предложения, то может всё измениться», — рассказала Елизавета, которая теперь будет кататься в паре с Максимом Некрасовым.
Вторая пара группы Ирины Жук и Александра Свинина не только распалась — оба партнера официально решили завершить карьеры.