У кого-то дома Кристабель, а у кого-то Ноа-Мария-Анастасия.
Фигурист Александр Энберт на днях стал отцом — вместе с женой Алесей они дали дочери имя Кристабель.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 только спустя месяц после родов рассказала о дочери — девочка получила имя не Екатерина, не Катарина, а Каталина.
Дочь Владимира Кличко и актрисы Хейден Паннетьери зовут Кайя Евдокия — и славянское, и западное имя.
Волосожар и Траньков во второй раз стали родителями в 2021 году, для сына они выбрали имя Теодор.
Трое из четырёх сыновей Шевченко носят очень необычные имена — их тренер выбирал вместе со своей женой, американской моделью Кристен Пазик.
Тимощук вместе с супругой решили дать дочерям-близнецам тройные имена.
Первую дочь Ягудина и Тотьмяниной зовут Елизавета, а вторую пара решила назвать более необычно — Мишель.
Легенда хоккея Павел Буре решил назвать дочь, преобразовав обычное имя «Полина» в «Палина».
Первенец олимпийской чемпионки по фигурному катанию получил необычное имя Мир (полный вариант).
В семье Семаков много детей. Одну из дочерей пары зовут редким именем Илария.