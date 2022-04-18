Шевченко, Ягудин и другие спортсмены, давшие необычные имена детям

У кого-то дома Кристабель, а у кого-то Ноа-Мария-Анастасия.

Александр Энберт — дочь Кристабель

Фигурист Александр Энберт на днях стал отцом — вместе с женой Алесей они дали дочери имя Кристабель.

Юлия Липницкая — дочь Каталина

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 только спустя месяц после родов рассказала о дочери — девочка получила имя не Екатерина, не Катарина, а Каталина.

Владимир Кличко — дочь Кайя Евдокия

Дочь Владимира Кличко и актрисы Хейден Паннетьери зовут Кайя Евдокия — и славянское, и западное имя.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков — сын Теодор

Волосожар и Траньков во второй раз стали родителями в 2021 году, для сына они выбрали имя Теодор.

Андрей Шевченко — сыновья Джордан, Кристиан и Райдер-Габриэль

Трое из четырёх сыновей Шевченко носят очень необычные имена — их тренер выбирал вместе со своей женой, американской моделью Кристен Пазик.

Анатолий Тимощук — дочери Ноа-Мария-Анатолия и Миа-Мария-Анастасия

Тимощук вместе с супругой решили дать дочерям-близнецам тройные имена.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — дочь Мишель

Первую дочь Ягудина и Тотьмяниной зовут Елизавета, а вторую пара решила назвать более необычно — Мишель.

Павел Буре — дочь Палина

Легенда хоккея Павел Буре решил назвать дочь, преобразовав обычное имя «Полина» в «Палина».

Елена Ильиных и Сергей Полунин — сын Мир

Первенец олимпийской чемпионки по фигурному катанию получил необычное имя Мир (полный вариант).

Анна и Сергей Семак — дочь Илария

В семье Семаков много детей. Одну из дочерей пары зовут редким именем Илария.