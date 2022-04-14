Трансферное окно фигурки-2022: кто уже сменил тренера, а кто собирается?

В новый олимпийский цикл многие спортсмены войдут с новыми тренерами.

Алёна Косторная: группа Тутберидзе — группа Буяновой

Алёна Косторная таки перешла в ЦСКА, но пока всё под вопросом: она находится на испытательном сроке у Елены Буяновой и полностью в её группу ещё не перебралась.

Николай Колесников: группа Тутберидзе — группа Соколовской

Ещё в марте талантливый юниор Николай Колесников покинул «Хрустальный» и перешёл в ЦСКА: теперь он одногруппник Марка Кондратюка и Александра Самарина.

Егор Рухин: «Ангелы Плющенко» — академия Волкова

Одиночник Егор Рухин за сезон поменял нескольких тренеров. Последняя остановка — группа Александра Волкова.

Софья Самоделкина (слухи): группа Давыдова — группа Соколовской

В медиа появились слухи о переходе Софьи Самоделкиной внутри ЦСКА. Трансфер к Соколовской не комментирует ни она, ни её мама, ни тренер Сергей Давыдов.

Аннабель Морозов: Николай Морозов — группа Свинина/Жук

Аннабель Морозов встала в пару с Дэвидом Нарижным и начала работу с тренерской группой Александра Свинина и Ирины Жук.

Елизавета Шанаева: группа Свинина/Жук — группа Жулина

Елизавета Шанаева после расставания с партнёром сменила тренерскую группу: с Павлом Дроздом она будет кататься у Александра Жулина.

Мария Дмитриева: группа Алексея Мишина — группа Сергея Розанова

Перспективная юниорка с тройным акселем Мария Дмитриева официально покинула группу Мишина и будет тренироваться у Сергея Розанова.

Александра Трусова (слухи): группа Этери Тутберидзе —?

Слухи о новой смене тренера Трусовой ходят с Олимпиады. Возможным выглядит сотрудничество с Евгением Плющенко: Саша будет кататься в его шоу, а также ставила номер с бывшим наставником Дмитрием Михайловым.