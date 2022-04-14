В новый олимпийский цикл многие спортсмены войдут с новыми тренерами.
Алёна Косторная таки перешла в ЦСКА, но пока всё под вопросом: она находится на испытательном сроке у Елены Буяновой и полностью в её группу ещё не перебралась.
Ещё в марте талантливый юниор Николай Колесников покинул «Хрустальный» и перешёл в ЦСКА: теперь он одногруппник Марка Кондратюка и Александра Самарина.
Одиночник Егор Рухин за сезон поменял нескольких тренеров. Последняя остановка — группа Александра Волкова.
В медиа появились слухи о переходе Софьи Самоделкиной внутри ЦСКА. Трансфер к Соколовской не комментирует ни она, ни её мама, ни тренер Сергей Давыдов.
Аннабель Морозов встала в пару с Дэвидом Нарижным и начала работу с тренерской группой Александра Свинина и Ирины Жук.
Елизавета Шанаева после расставания с партнёром сменила тренерскую группу: с Павлом Дроздом она будет кататься у Александра Жулина.
Перспективная юниорка с тройным акселем Мария Дмитриева официально покинула группу Мишина и будет тренироваться у Сергея Розанова.
Слухи о новой смене тренера Трусовой ходят с Олимпиады. Возможным выглядит сотрудничество с Евгением Плющенко: Саша будет кататься в его шоу, а также ставила номер с бывшим наставником Дмитрием Михайловым.