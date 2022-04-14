Разбираемся, как олимпийская чемпионка ищет себя и продолжает развиваться.
Несмотря на межсезонье, Камила продолжает прогрессировать! Новым шагом стал танцевальный стиль вог.
Vogue (вог) — это стиль танца, который родился из подиумной походки и различных модельных поз.
Это быстрые движения руками, вычурная походка, вращения, позировки и эмоции.
«Будущая вог-дива», — написала о танце фигуристки её подруга Ева Уварова.
Ева Уварова — популярная танцовщица (шоу «Танцы на ТНТ», «Dance Революция»). Она не раз представляла композиции в стиле вог или с добавлением его элементов.
«Камила уже была знакома с этим стилем танца, так что освоить его ей не составит труда. Девочки у нас все растанцованы и готовы к любым стилям. Само видео снято в репетиционном режиме, так что чего-то супервау нет, конечно».
Алексей Железняков даёт фигуристам связки в стиле модерн-джаз и контемпорари.
Евгения Медведева и Александра Трусова, к примеру, начали осваивать фрейм ап стрип, Анна Щербакова тоже пообещала поэкспериментировать со стилями.