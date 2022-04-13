Путь от пуховиков Bosco до пальто Louis Vuiton.
«Все думают, что я свои пальто покупаю на то, что Алиночка Загитова в шоу зарабатывает и мне несёт. Я бегу и новое пальто покупаю. Но только что-то в этих пальто я ходила ещё до их результатов», — говорила Этери Георгиевна.
На Играх в Сочи Этери Георгиевна выбрала патриотичный вариант — носила пуховик от Bosco.
После Олимпиады Тутберидзе уже делала выбор в пользу более элегантных вариантов — например, шуб.
Сдержанные пальто в чёрном цвете — это база.
Для выхода на каток в гардеробе появились и тёплые жилетки.
Меховое пальто на молнии в гардеробе Тутберидзе тоже есть — хорошо для тренировок.
А для таких крупных турниров, как чемпионат России, — и чёрная шуба.
Иногда тренер вспоминает про старый гардероб и уже проверенное временем джинсовое пальто.
Сдержанное серое пальто миди публика увидела в сезоне-2017/18: в частности, на ЧЕ и ОИ.
Для более тёплых катков (и времен года) Тутберидзе выбирает стильные тренчи.
Пару лет назад такое пальто можно было приобрести за 365 тысяч рублей.