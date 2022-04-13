«Все думают, что я свои пальто покупаю на то, что Алиночка Загитова в шоу зарабатывает и мне несёт. Я бегу и новое пальто покупаю. Но только что-то в этих пальто я ходила ещё до их результатов», — говорила Этери Георгиевна.