Страсть Тутберидзе к пальто — миф? Разбираем гардероб заслуженного тренера

Путь от пуховиков Bosco до пальто Louis Vuiton.

«Все думают, что я свои пальто покупаю на то, что Алиночка Загитова в шоу зарабатывает и мне несёт. Я бегу и новое пальто покупаю. Но только что-то в этих пальто я ходила ещё до их результатов», — говорила Этери Георгиевна.

Пуховики остались в прошлом

На Играх в Сочи Этери Георгиевна выбрала патриотичный вариант — носила пуховик от Bosco.

На смену пришли мех…

После Олимпиады Тутберидзе уже делала выбор в пользу более элегантных вариантов — например, шуб.

… и классический чёрный цвет

Сдержанные пальто в чёрном цвете — это база.

Меха много не бывает

Для выхода на каток в гардеробе появились и тёплые жилетки.

Варианты для тренировок…

Меховое пальто на молнии в гардеробе Тутберидзе тоже есть — хорошо для тренировок.

… и крупных соревнований

А для таких крупных турниров, как чемпионат России, — и чёрная шуба.

Джинса + мех

Иногда тренер вспоминает про старый гардероб и уже проверенное временем джинсовое пальто.

Пальто Пхенчхана

Сдержанное серое пальто миди публика увидела в сезоне-2017/18: в частности, на ЧЕ и ОИ.

Тёмно-песочный тренч

Для более тёплых катков (и времен года) Тутберидзе выбирает стильные тренчи.

Тяжелый «люкс»

Пару лет назад такое пальто можно было приобрести за 365 тысяч рублей.