Российским фигуристам не дадут машины за медали на Олимпиаде. Зато им выплатят миллионы!

Удивительно, но самые большие призовые — не у девочек Тутберидзе.
За медали на Олимпиаде российские атлеты традиционно получали не только призовые деньги, но и автомобили от Фонда поддержки олимпийцев. Однако из-за санкций закупить достаточное количество иномарок не получилось.
Теперь спортсменам выплатят солидные компенсации. Олимпийские чемпионы вместо машины получат 8 миллионов рублей. Серебряные призёры – 5 млн, бронзовые – 3,4 млн.
Вкупе с призовыми из федерального бюджета и выплатами от регионов российские фигуристы получат за медали на Олимпиаде очень солидные суммы.
Больше всего в Пекине заработали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За золото и серебро Игр они получат 21 миллион рублей.
Практически не отстают от Вики с Никитой Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За золото и бронзу Игр они заработали 20,2 миллиона рублей.
Золотые медали Игр обеспечили Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Марку Кондратюку по 16 миллионов рублей.
По 10 миллионов рублей получат серебряные призёры Пекина Александра Трусова и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не попали на пьедестал Игр, но призовые они всё равно получат. В Санкт-Петербурге за четвёртое место на Олимпиаде спортсменам полагается 600 тысяч рублей.
Ко всему прочему призёры Игр в Пекине получили стипендию президента России. Олимпийским чемпионам ежемесячно начисляется 52 тысячи рублей, серебряным призёрам — 39, бронзовым — 30.