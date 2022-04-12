Российским фигуристам не дадут машины за медали на Олимпиаде. Зато им выплатят миллионы!

Удивительно, но самые большие призовые — не у девочек Тутберидзе.

За медали на Олимпиаде российские атлеты традиционно получали не только призовые деньги, но и автомобили от Фонда поддержки олимпийцев. Однако из-за санкций закупить достаточное количество иномарок не получилось.

Теперь спортсменам выплатят солидные компенсации. Олимпийские чемпионы вместо машины получат 8 миллионов рублей. Серебряные призёры – 5 млн, бронзовые – 3,4 млн.

Вкупе с призовыми из федерального бюджета и выплатами от регионов российские фигуристы получат за медали на Олимпиаде очень солидные суммы.

Больше всего в Пекине заработали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За золото и серебро Игр они получат 21 миллион рублей.

Практически не отстают от Вики с Никитой Анастасия Мишина и Александр Галлямов. За золото и бронзу Игр они заработали 20,2 миллиона рублей.

Золотые медали Игр обеспечили Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Марку Кондратюку по 16 миллионов рублей.

По 10 миллионов рублей получат серебряные призёры Пекина Александра Трусова и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не попали на пьедестал Игр, но призовые они всё равно получат. В Санкт-Петербурге за четвёртое место на Олимпиаде спортсменам полагается 600 тысяч рублей.

Ко всему прочему призёры Игр в Пекине получили стипендию президента России. Олимпийским чемпионам ежемесячно начисляется 52 тысячи рублей, серебряным призёрам — 39, бронзовым — 30.