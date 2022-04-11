Таких фигуристок больше, чем вы думаете.
Американка только что выступила на первой Олимпиаде, завоевала бронзу чемпионата мира и имела перспективы на дальнейший успех, но выбрала учёбу и семью.
На Олимпиаде-1998 в Нагано Липински была лучшей среди одиночниц, но после этого решила посвятить себя профессиональным ледовым шоу.
Сейчас Баюл задевает учениц Тутберидзе в соцсетях, но сама она завершила карьеру очень рано, после сенсационной победы в Лиллехаммере-1994.
Первая олимпийская чемпионка в женском одиночном из России не так долго каталась после своей победы в Сочи — а затем долго решалась на официальное объявление.
Эта фигуристка первой из россиянок прыгнула тройной аксель на международных стартах и учила четверные, но здоровье не позволило построить долгую карьеру.
Ученица Инны Гончаренко и Елены Буяновой подавала большие надежды и брала бронзу чемпионата мира, но из-за травм последний раз появилась на льду в 19 лет.
Фигуристка, «отобравшая» золото у Ирины Слуцкой на ОИ-2002, достаточно быстро закончила после этой победы и поступила в Йельский университет.
В карьере Погорилой были медали чемпионатов мира и Европы, но из-за травмы спины фигуристка не смогла рассчитывать на длительную карьеру.
Фигуристки из разных стран заканчивают карьеры рано. Все выиграли, переключились на учёбу, травмы слишком тяжёлые — всё это может быть причиной повесить коньки на гвоздь.