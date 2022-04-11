Они не тренировались у Тутберидзе, но тоже рано закончили со спортом

Таких фигуристок больше, чем вы думаете.

Алиса Лью внезапно решила завершить карьеру в 16

Американка только что выступила на первой Олимпиаде, завоевала бронзу чемпионата мира и имела перспективы на дальнейший успех, но выбрала учёбу и семью.

Тара Липински: выиграла ОИ и ЧМ, завершила в 15

На Олимпиаде-1998 в Нагано Липински была лучшей среди одиночниц, но после этого решила посвятить себя профессиональным ледовым шоу.

Оксана Баюл: выиграла ОИ и завершила в 16

Сейчас Баюл задевает учениц Тутберидзе в соцсетях, но сама она завершила карьеру очень рано, после сенсационной победы в Лиллехаммере-1994.

Аделина Сотникова: последний раз соревновалась в 19

Первая олимпийская чемпионка в женском одиночном из России не так долго каталась после своей победы в Сочи — а затем долго решалась на официальное объявление.

Людмила Нелидина: прыгнула тройной аксель и завершила в 17

Эта фигуристка первой из россиянок прыгнула тройной аксель на международных стартах и учила четверные, но здоровье не позволило построить долгую карьеру.

Елена Радионова: последний раз выступала в 19 лет

Ученица Инны Гончаренко и Елены Буяновой подавала большие надежды и брала бронзу чемпионата мира, но из-за травм последний раз появилась на льду в 19 лет.

Сара Хьюз: выиграла ОИ в 16 лет и завершила через год

Фигуристка, «отобравшая» золото у Ирины Слуцкой на ОИ-2002, достаточно быстро закончила после этой победы и поступила в Йельский университет.

Анна Погорилая: из-за травм завершила кататься к 19 годам

В карьере Погорилой были медали чемпионатов мира и Европы, но из-за травмы спины фигуристка не смогла рассчитывать на длительную карьеру.

Не только у Тутберидзе завершают рано

Фигуристки из разных стран заканчивают карьеры рано. Все выиграли, переключились на учёбу, травмы слишком тяжёлые — всё это может быть причиной повесить коньки на гвоздь.