Спустя полтора месяца после Олимпиады мы увидели новую Сашу: «королева квадов» решила освоить популярное танцевальное направление.
«После болезненного серебра Олимпиады Саша решила найти себя и проработать слабые места. Решение нашлось неожиданное — frame up strip».
Как отмечает создатель направления Настя Юрасова («Танцы на ТНТ»), в этом стиле сходятся стрип-пластика, джаз-фанк, хай-хилс и многое другое. Неожиданный выбор для Трусовой!
С такой фразой Саша пришла к тренеру. Раньше фигуристке часто припоминали, что её программы — это только езда от прыжка к прыжку, никакой хореографии и никакого скольжения.
За первый месяц работы Трусова показала «рутину на базовых элементах», но это видео длиной в 53 секунды впечатлило всех! Оценить прогресс можно в телеграм-канале Саши — там собралось более 15 тысяч реакций.
Комментариев по поводу танцев Трусовой Этери Георгиевна не давала, однако лайк под публикацией своей ученицы оставила.
«Я знаю как хореограф, что такое для девушки почувствовать эту женскую, кошачью суть, это новое ощущение себя», — написал Алексей Железняков.
Комментарий пришёл даже откуда не ждали — мнение высказала Яна Рудковская: «Если ей нравится этот жанр, то почему бы и нет. Девочка такая молодец, не сидит в одних штанишках, это всегда похвально».
Frame up strip далёк от того, что девушки показывают на льду, но такие тренировки могут помочь Саше действительно улучшить пластику — её потом можно будет продемонстрировать в программах.
На Олимпиаде Трусова заявляла, что никогда больше не выйдет на лёд, и пока она не выступает. Но такие танцы могут отлично отвлечь и вернуть фигуристке уверенность в себе.
«Я считаю, что стрип-пластикой заниматься хорошо в любом возрасте. Благодаря этим танцам у неё появятся новые возможности в фигурном катании, добавятся какие-то элементы, хорошо скажется на растяжке», — сказала Татьяна Анатольевна.