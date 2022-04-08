Александра Трусова устроила перезагрузку

Спустя полтора месяца после Олимпиады мы увидели новую Сашу: «королева квадов» решила освоить популярное танцевальное направление.

Новая Трусова — на шпильках

«После болезненного серебра Олимпиады Саша решила найти себя и проработать слабые места. Решение нашлось неожиданное — frame up strip».

Что такое frame up strip?

Как отмечает создатель направления Настя Юрасова («Танцы на ТНТ»), в этом стиле сходятся стрип-пластика, джаз-фанк, хай-хилс и многое другое. Неожиданный выбор для Трусовой!

«Мне говорят, я самая неумелая в танцах»

С такой фразой Саша пришла к тренеру. Раньше фигуристке часто припоминали, что её программы — это только езда от прыжка к прыжку, никакой хореографии и никакого скольжения.

Чему научилась Саша?

За первый месяц работы Трусова показала «рутину на базовых элементах», но это видео длиной в 53 секунды впечатлило всех! Оценить прогресс можно в телеграм-канале Саши — там собралось более 15 тысяч реакций.

Как отреагировала Тутберидзе?

Комментариев по поводу танцев Трусовой Этери Георгиевна не давала, однако лайк под публикацией своей ученицы оставила.

Танцы оценил и хореограф «Хрустального»

«Я знаю как хореограф, что такое для девушки почувствовать эту женскую, кошачью суть, это новое ощущение себя», — написал Алексей Железняков.

Неожиданная реакция от Рудковской

Комментарий пришёл даже откуда не ждали — мнение высказала Яна Рудковская: «Если ей нравится этот жанр, то почему бы и нет. Девочка такая молодец, не сидит в одних штанишках, это всегда похвально».

Поможет ли стрип-пластика с компонентами?

Frame up strip далёк от того, что девушки показывают на льду, но такие тренировки могут помочь Саше действительно улучшить пластику — её потом можно будет продемонстрировать в программах.

Главная победа Саши — это психологическая разгрузка

На Олимпиаде Трусова заявляла, что никогда больше не выйдет на лёд, и пока она не выступает. Но такие танцы могут отлично отвлечь и вернуть фигуристке уверенность в себе.

Тарасова одобряет!

«Я считаю, что стрип-пластикой заниматься хорошо в любом возрасте. Благодаря этим танцам у неё появятся новые возможности в фигурном катании, добавятся какие-то элементы, хорошо скажется на растяжке», — сказала Татьяна Анатольевна.