Фигуристы из России на Кубке Первого канала уступили по баллам только в мужском одиночном катании.
Французы Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд (92,73 балла), но российские судьи поставили российскому дуэту ещё больше.
И снова чуть выше мирового рекорда, который обновили Пападакис/Сизерон — французы набрали 137,09 балла.
Серебряные призёры Олимпиады из группы Тутберидзе получили не только больше будущих чемпионов мира из Америки (76,88 балла), но и больше мирового рекорда китайцев Суй/Ханя.
Мировой рекорд снова виртуально пал, оставшаяся без медалей Пекина российская пара набрала намного больше Алексы Книрим и Брэндона Фрейзера (144,21 балла).
Японец прыгнул два четверных, но ненамного опередил Михаила Коляду (106,41 балла) с единственным тулупом. Возможно, на будущее Миша наметил квад-лутц — но пока его не было.
И снова японец с пятью квадами (последний был недокрученным) выиграл у Коляды мизер. Михаил получил щедрые 200,11 за два тулупа и сорванный двойной аксель.
В первом прокате после злополучных Игр Камила отказалась от тройного акселя, но всё равно превзошла соперниц. Каори Сакамото с традиционным контентом получила 80,32 балла.
Анна прыгнула четверной лутц и риттбергерный каскад — этого хватило для победы над Камилой, которая ограничилась тулупом. Сакамото на ЧМ проиграла больше 20 баллов (155,77), не исполняя элементы ультра-си.