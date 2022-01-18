Российские судьи вредили своим же фигуристам, а тренер сборной Беларуси уличил Тутберидзе в нечестной игре.
Судейские скандалы грянули в первый же день турнира в Таллине. Особенно отметились российские арбитры.
В мужских соревнованиях наша судья пошла против лидирующего по итогам короткой программы Андрея Мозалёва. Она поставила россиянина лишь на третье место, отдав предпочтение Кондратюку и Семененко.
Идентичная ситуация произошла в парах. Российская судья сочла, что Тарасова/Морозов, занявшие второе место в короткой программе, заслуживают мирового рекорда больше, чем победители Мишина/Галлямов.
В произвольной ситуация изменилась, и от рук российской судьи пострадали уже Тарасова/Морозов. Арбитр допустила ошибку ввода и вместо +5 за идеальный подкрут поставила -5.
Причиной скандала стал и неудачный прокат короткой программы Щербаковой. Аня упала, потеряла каскад, но удержалась в топ-4, в отличие от белоруски Сафоновой, ставшей 8-й с прокатом без видимых ошибок.
Тренер Виктории Олег Васильев жёстко раскритиковал работу арбитров и уличил Этери в нечестной игре. «Эти судьи тоже ходили на ужин с Тутберидзе, как и танцевальные арбитры месяц назад?» — сказал он.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин, вопреки ожиданиям многих зрителей, стали на чемпионате Европы только седьмыми. Это спровоцировало множество шуток со стороны иностранцев.
А Тарасова прокомментировала результат дуэта так: «На ЧР за ритм-танец Дэвис и Смолкин получили на 8 баллов больше, чем на ЧЕ. Надо судить правильно. Не нужно лишнего ставить, когда это незаслуженно».
Странным высказыванием после 3-го места Дениса Васильева отметился его тренер Стефан Ламбьель. «Если весь турнир — это цирк, то остальные в нём — клоуны, а Денис — настоящий фигурист», — сказал он.
Однако затем тренер заявил, что не говорил этих слов. Хотя журналисты утверждают обратное.
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