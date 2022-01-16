Выигрывали континентальное первенство многие, но сделать это больше одного раза удалось лишь трём.
Первой чемпионкой Европы в российской истории стала Ирина Слуцкая. Фигуристка выигрывала первенство континента семь раз — больше всех в истории! В нынешнее время повторить её достижение нереально.
Трижды чемпионкой Европы становилась Мария Бутырская. Дважды она уводила титул прямо у Слуцкой из-под носа. Захватывающее противостояние было!
После ухода Слуцкой из спорта чемпионок Европы в России не появлялось долгие семь лет. Прервать безрадостную серию поражений смогла Юлия Липницкая. Она завоевала титул накануне Олимпиады в Сочи.
Следом за Липницкой в 2015 году чемпионкой Европы стала Елизавета Туктамышева. Это был золотой сезон для Императрицы — она собрала за год все возможные титулы.
После Слуцкой и Бутырской лишь одна фигуристка из России смогла выиграть чемпионат Европы более одного раза. Это была неподражаемая Евгения Медведева! Она завоевала два титула подряд.
Прервать двухлетнее доминирование Медведевой смогла Загитова. Впервые победить Женю Алине удалось как раз на чемпионате Европы. Произошло это накануне Олимпиады в 2018 году.
В 2019 году грянула настоящая сенсация! Титул чемпионки Европы завоевала малоизвестная широкой публике Софья Самодурова. Она остановила саму Загитову, только недавно выигравшую Олимпиаду.
А в 2020 году наступила уже совершенно новая эпоха. Эпоха сверхсложных прыжков. И началась она с блестящих побед Косторной. Именно Алёна выиграла чемпионат Европы — 2020, обойдя Щербакову и Трусову.
В 2021 году чемпионат Европы был отменён из-за пандемии коронавируса, и Алёна Косторная осталась действующей обладательницей титула ещё на год.
2022 год начался для России с потрясающей победы Камилы Валиевой. Ученица Тутберидзе побила свой же мировой рекорд в короткой программе и заполучила первый серьёзный международный титул.
Камила уже встала в один ряд со многими великими российскими чемпионками. Интересно, удастся ли ей защитить титул через год?