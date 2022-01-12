Тренер назвал американца Тимоти Ледюка уродом. Олимпийская чемпионка из Канады требует наказать российского специалиста.
Олимпиада в Пекине станет в каком-то смысле исторической. Впервые в зимних Играх примет участие небинарный человек — фигурист из США Тимоти Ледюк, выступающий в парном катании в дуэте с Эшли Кейн.
Тимоти не считает себя мужчиной или женщиной и просит называть себя «они». Помимо этого, Ледюк — открытый гей.
Новость о том, что впервые в истории зимней Олимпиады участие в ней примет небинарный спортсмен, вызвала огромный ажиотаж в России. О поездке Ледюка на Игры высказались многие именитые фигуристы.
«Для меня это абсолютно нормальная история. Я спокойно и толерантно отношусь ко всем», — сказал олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков.
«Время течёт. Всё меняется, и появляются подобные «новшества». Сексуальная ориентация американца — его личное дело», — прокомментировала чемпионка мира Мария Бутырская.
Жёстче всех на новость отреагировал призёр Олимпиады в танцах на льду и знаменитый тренер Александр Жулин. «Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу, не хочу», — сказал он.
Жулин оскорбил фигуриста из США, что не могло остаться незамеченным за океаном. Олимпийская чемпионка Меган Дюамель возмутилась словами российского тренера и призвала ISU обратить на них внимание.
«Разве это допустимо? Почему мы в фигурном катании принимаем такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-то, чтобы положить этому конец!» — написала Дюамель.
Поддержали возмущение канадской фигуристки и многочисленные болельщики. Они пытаются привлечь внимание ISU и призывают организацию разобраться с российским тренером. Жулин угодил в настоящий скандал.
Специалист уже не в первый раз допускает неосторожные высказывания, чем сильно злит иностранцев.
Хочется верить, что необдуманный поступок тренера не скажется на результатах его учеников Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которым предстоит защитить титул чемпионов Европы.