Туктамышеву критикуют за излишнюю откровенность, а над рубашкой Кацалапова смеются.
Критике подвергся комбинезон Камилы Валиевой для программы «Болеро». Это единственное, что портит впечатление от потрясающего катания фигуристки.
Не все приняли и костюм новоиспечённого чемпиона России Марка Кондратюка для программы «Великолепный век».
За излишнюю откровенность нередко достаётся Елизавете Туктамышевой.
Вульгарный наряд у Екатерины Мироновой в ритм-танце.
Неудачным получился костюм Аделии Петросян для танго.
Предметом многочисленных мемов стала рубашка Никиты Кацалапова для ритм-танца.
Не оценили болельщики и обновлённое платье Евгении Тарасовой для короткой программы. Оно сильно напоминает прошлогодний костюм Валиевой для постановки «Шторм».
Костюмы Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука совершенно не сочетаются друг с другом.