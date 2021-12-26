Самые неудачные костюмы фигуристов на чемпионате России

Туктамышеву критикуют за излишнюю откровенность, а над рубашкой Кацалапова смеются.

Критике подвергся комбинезон Камилы Валиевой для программы «Болеро». Это единственное, что портит впечатление от потрясающего катания фигуристки.

Не все приняли и костюм новоиспечённого чемпиона России Марка Кондратюка для программы «Великолепный век».

За излишнюю откровенность нередко достаётся Елизавете Туктамышевой.

Вульгарный наряд у Екатерины Мироновой в ритм-танце.

Неудачным получился костюм Аделии Петросян для танго.

Предметом многочисленных мемов стала рубашка Никиты Кацалапова для ритм-танца.

Не оценили болельщики и обновлённое платье Евгении Тарасовой для короткой программы. Оно сильно напоминает прошлогодний костюм Валиевой для постановки «Шторм».

Костюмы Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука совершенно не сочетаются друг с другом.