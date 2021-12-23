Фигуристки ослепительно хороши на жеребьёвке чемпионата России

Спортсменки превратили официальное мероприятие в модный показ!

Александра Трусова пришла на жеребьёвку в элегантном брючном костюме.

Анна Щербакова выбрала для мероприятия стильный наряд от известного бренда.

Камила Валиева вытянула первый номер на жеребьёвке в стильном брючном костюме.

Анастасия Скопцова сфотографировалась в эффектном наряде в окружении мужчин.

Александра Бойкова пришла на мероприятие в экстравагантном комбинезоне.

Анастасия Мишина поразила откровенным платьем.

Тиффани Загорски оделась под стать своему партнёру Джонатану Гурейро.