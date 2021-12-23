Спортсменки превратили официальное мероприятие в модный показ!
Александра Трусова пришла на жеребьёвку в элегантном брючном костюме.
Анна Щербакова выбрала для мероприятия стильный наряд от известного бренда.
Камила Валиева вытянула первый номер на жеребьёвке в стильном брючном костюме.
Анастасия Скопцова сфотографировалась в эффектном наряде в окружении мужчин.
Александра Бойкова пришла на мероприятие в экстравагантном комбинезоне.
Анастасия Мишина поразила откровенным платьем.
Тиффани Загорски оделась под стать своему партнёру Джонатану Гурейро.