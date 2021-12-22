Дмитрий находится в больнице в тяжёлом состоянии. Фигуриста поддержали Навка, Медведева, Загитова, Роднина и многие другие.
С олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым произошёл неприятный инцидент. На фигуриста и его девушку Анну Сидорову напали на улице.
Пытаясь защитить возлюбленную, Соловьёв был избит. Дмитрия госпитализировали в тяжёлом состоянии. Фигуристы переживают за здоровье олимпийского чемпиона.
«Я надеюсь, что молодой и здоровый организм Димы всё-таки справится с этими тяжёлыми травмами. Есть сотрясение мозга, и что-то не совсем идеально в голове», — сказала Татьяна Навка.
«Когда такое происходит с близким человеком… Это очень страшно. Я посылаю Димке на выздоровление все свои энергию и силы. Надеюсь, всё будет хорошо», — сказала Екатерина Боброва «Чемпионату».
«Спокойный, воспитанный, приятный в общении человек. Любой, кто знает Диму, подтвердит эти слова. Хочется пожелать скорейшего выздоровления! Дима, скоро увидимся!» — написала Евгения Медведева.
«Скорейшего выздоровления!» — пожелала Соловьёву Алина Загитова.
«Прискорбно. Надеюсь, что Дмитрий Соловьёв пойдёт на поправку. Как такое возможно? К сожалению, такой жестокий мир», — сказала «Чемпионату» Ирина Роднина.
«Они ведь смелые, когда их трое, а по одному боятся. Обидно и больно. Надо бороться с этим», — посетовала трёхкратная олимпийская чемпионка.
Помимо фигуристов, Соловьёва поддержали Ольга Бузова, Ксения Бородина, Тина Канделаки и Яна Рудковская. Произошедшее с олимпийским чемпионом повергло в ужас даже звёзд шоу-бизнеса.
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