Жизнь фигуристки после приостановки карьеры изменилась до неузнаваемости.
Знакомство Медведевой и Милохина произошло на «Ледниковом периоде». Их пара мгновенно стала самой популярной на проекте благодаря ярким и самобытным номерам.
Успех дуэта объясняется тем, что ребята быстро нашли общий язык. По словам Дани, Женя учит его собираться с мыслями. Он же помогает фигуристке расслабляться и открывает ей мир шоу-бизнеса.
Медведева и Милохин проводят много времени вместе. Недавно они посетили съёмки шоу «Кто хочет стать миллионером», а также дали яркое интервью YouTube-каналу «Макарена».
Женя и Даня часто посещают вечеринки. Тиктокер был одним из гостей на празднике в честь Дня рождения фигуристки.
Медведева нанесла Милохину ответный визит, придя на вечеринку в честь его 20-летия. Женя записала Дане поздравление с Николаем Басковым, а на самом празднике много веселилась и танцевала.
Именно благодаря Милохину случилась коллаборация Медведевой с популярным певцом. Женя снялась в клипе на песню Николая и Дани «Дико влюблены».
После приостановки спортивной карьеры жизнь Медведевой сильно изменилась. Женя активно ведёт соцсети, снимается в шоу и комментирует соревнования. Фигуристка становится частью шоу-бизнеса.
«Я занималась профессиональным спортом 19 лет, и мне нравилось это, но теперь у меня совсем другая жизнь», — признавалась Медведева.