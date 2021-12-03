Олимпийскую чемпионку обвиняют в неподобающем поведении. Но Алина больше не идёт на поводу у болельщиков.
Алина Загитова выложила в TikTok видео, на котором танцует в купальнике, чем навлекла на себя гнев подписчиков. Фигуристку критикуют за слишком раскованное поведение.
«В спорте уважал тебя, но сейчас ведёшь себя всё более распущенно. Просто стыдно мне как татарину видеть это», — написал подписчик Алины.
«Алина, зачем? Ты красивая и фигура тоже. Но выставлять это на всеобщее обозрение… Почему тебя родители не учат?» — комментарии Загитовой кишели критикой.
Подписчики считают, что Загитова ведёт себя распущенно, что несвойственно татарам и мусульманам.
Спустя некоторое время видео пропало со странички фигуристки в TikTok. Болельщики предположили, что Алина не выдержала критики и удалила пост.
Однако позже фигуристка сообщила, что TikTok сам убрал видео из-за нарушения правил сообщества.
Загитова давно избавилась от образа пай-девочки и больше не идёт на поводу у болельщиков.
Тарасова поддержала олимпийскую чемпионку. «А что, в купальнике нельзя, что ли, сниматься? На всякое дерьмо не хочется обращать внимания. Людям делать нечего», — сказала Татьяна Анатольевна.