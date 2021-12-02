Несчастная любовь Евгении Медведевой😢
Фигуристку бросили после болезненного поражения на Олимпиаде.
Первые серьёзные чувства настигли Женю в 16 лет. Девушка два года состояла в отношениях с человеком, имени которого не называет.
Даня Милохин намекнул, что возлюбленным Медведевой был мужчина азиатского происхождения. Фанаты предполагают, что это мог быть двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.
Однако сама Женя утверждает, что с японским фигуристом их связывала дружба.
Отношения Медведевой с безымянным возлюбленным закончились четыре года назад, сразу после болезненного поражения фигуристки в Пхёнчхане.
«В тяжёлый момент, когда прошла Олимпиада, сразу после неё так вот человек сделал. Просто прямым текстом: «Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня всё классно в жизни и без тебя», — поделилась Женя.
«Почти два года были вместе, после этого я чуть не вздёрнулась. Потому что переживала из-за всего, что в жизни происходит. А сейчас смотрю и понимаю: а была ли это любовь?» — сказала фигуристка.
В интервью YouTube-каналу «Макарена» Женя призналась, что эта ситуация заставила её пересмотреть свои взгляды на отношения.
«Недостатки нужно видеть, любовь должна быть осознанная. Если у тебя есть партнёр, с ним нужно проговаривать не устраивающие тебя моменты», — считает Медведева.
Сейчас фигуристка не планирует строить серьёзные отношения. «Поняла, что сейчас семья: бро… ну нет, ну какая семья, ну ёлки-палки?» — сказала Женя в интервью Карену Адамяну.