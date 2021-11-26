Участницы сочинского этапа Гран-при невероятно горячи

А россиянки просто бомба!

Туктамышеву недаром считают самой сексуальной фигуристкой современности. Лиза выглядит просто невероятно. А как же она хороша на льду!

Множество комплиментов сыпятся в адрес Виктории Синициной. Чемпионка мира в танцах на льду восхищает своей красотой.

Потрясающей внешностью обладает Луна Хендрикс. Бельгийская фигуристка подчёркивает свою красоту необычными нарядами. На Гран-при Италии она выступала в платье телесного цвета.

Американка Мэрайя Бэлл выглядит просто очаровательно!

Обжигает красотой Анастасия Скопцова. Фигуристка, выступающая в танцах на льду, выглядит потрясающе!

Американка Кейтлин Хаваек пленит своей сексуальностью. От фигуристки невозможно оторвать глаз!

Яркой внешностью обладает Елизавета Худайбердиева. Фигуристка выглядит умопомрачительно!