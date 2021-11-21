Косторная поражает экспериментами с внешностью

Алёна набила две новые татуировки и удивила необычным образом на Гран-при.

Косторная — одна из самых эффектных фигуристок современности. Алёна обожает экспериментировать с внешностью.

На этапе Гран-при Франции Косторная поразила необычным макияжем с яркими блёстками и синими прядями на волосах. Девушка была похожа на инопланетянку.

Болельщики разглядели на теле фигуристки новые татуировки. За ухом Алёны появилась красная лисичка.

На ключице Косторной красуется надпись «Lovely» — отсылка к песне Билли Айлиш, под которую поставлена произвольная программа Алёны.

«Стиль Айлиш – это вызов обществу и небоязнь быть другой, разной, небоязнь экспериментировать, выглядеть как-то глупо. Это меня сближает с ней», — сказала Алёна на пресс-конференции.

Косторная призналась, что хочет усовершенствовать себя. «Я хочу быть новой. Я новая, другая. Хочу вернуться к лучшей версии себя — намного лучшей, чем та, что была раньше», — сказала Алёна.

Трансформировать внешность фигуристка начала давно. После перехода к Плющенко Алёна осветлила волосы, а болельщики заметили у неё на теле татуировку с надписью «Следуй за своим сердцем» на латыни.

Этим летом фигуристка покрасила волосы в фиолетовый цвет. Такие изменения во внешности были неоднозначно восприняты болельщиками. Перед началом сезона Алёна вернула натуральный цвет.

Алёна повзрослела и в этом сезоне выглядит очень эффектно. «Нереальная красавица», — пишут болельщики Косторной в соцсетях.