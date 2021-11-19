Порой фигуристы покидают лёд на носилках. А некоторые продолжают сражаться даже после болезненных столкновений.
На Гран-при США — 2004 Максим поскользнулся во время поддержки и уронил Татьяну с высоты двух метров. Девушка потеряла сознание и покинула лёд на носилках. Зрители боялись, что случилось непоправимое.
К счастью, серьёзных травм удалось избежать. Через две недели Тотьмянина вернулась к тренировкам.
Во время разминки американский фигурист налетел на китайца и сбил его с ног. Нан Сона унесли с арены на носилках. Фигуристу было очень больно. Ему пришлось сняться с турнира.
Во время разминки Денис не удержал партнёршу в поддержке и плашмя выбросил на лёд, а сам отлетел в другую сторону. Мелиссу унесли со льда на носилках. К счастью, обошлось без тяжёлых травм.
Юдзуру налетел на Ханя в самом начале раскатки. Спортсменов увели со льда, им было очень больно. Но они поступили по-геройски и вышли на свои прокаты. Ханю даже взобрался на пьедестал!
Для Юлии участие в Гран-при России — 2016 обернулось кошмаром. Во время произвольного проката у фигуристки свело ногу. Девушка докатала программу, но это выступление стало для неё последним в карьере.
«Чёрная полоса, уходи», — написала Липницкая в «Инстаграме» по окончании турнира.
На тренировке перед произвольной программой Евгения зацепилась за фигуриста, стоящего у бортика, и упала. Девушка рассекла подбородок. Но о снятии с турнира Тарасова даже не думала.
Спортсменка отправилась в больницу, а затем вернулась на соревнования и в паре с Владимиром Морозовым одержала победу на Гран-при. Героический поступок хрупкой фигуристки.