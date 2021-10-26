У дизайнера российских чемпионок творческий кризис?
Счастливое платье Анны Щербаковой с чемпионата мира стало ориентиром для костюмов фигуристок «Хрустального» в этом сезоне.
Костюм Евгении Тарасовой для программы «Пигмалион и Галатея» сразу наводит на ассоциации с платьем Щербаковой.
Наряд Дарьи Усачёвой для произвольной программы будто сшит из той же ткани, что и прошлогоднее платье Щербаковой.
Новый наряд самой же Щербаковой для программы «Повелительница бури» отсылает к прошлогоднему платью Софьи Акатьевой.
Кажется, именно Соня и ввела моду на костюмы лососевого цвета.
В этом сезоне в платьях подобных оттенков, помимо Ани, выступают Камила Валиева…
…и Дарья Усачёва. Дошло до того, что болельщики умоляют Тутберидзе сменить швею.