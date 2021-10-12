Звезда «Ледникового периода» станет отцом

Александр Энберт и Алеся Данчук обрадовали поклонников счастливой новостью.

Призёр Олимпийских игр Александр Энберт прославился уже после завершения карьеры. 

Популярность фигуристу принесло участие в «Ледниковом периоде» в паре с актрисой Ольгой Кузьминой.

Болельщики приписывали Александру и Ольге роман, но сердце фигуриста давно занято.

Энберт уже больше 10 лет встречается с моделью Алесей Данчук. В 2020 году молодые люди поженились.

На днях роскошная жена Энберта порадовала поклонников долгожданной новостью — они с Александром ждут ребёнка.

«Сделала тест от безысходности», — написала девушка, объяснив, что новость о беременности стала для неё неожиданностью.

Звезда «Ледникового периода» Александр Энберт оберегает супругу и счастлив, что скоро станет отцом.