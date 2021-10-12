Александр Энберт и Алеся Данчук обрадовали поклонников счастливой новостью.
Призёр Олимпийских игр Александр Энберт прославился уже после завершения карьеры.
Популярность фигуристу принесло участие в «Ледниковом периоде» в паре с актрисой Ольгой Кузьминой.
Болельщики приписывали Александру и Ольге роман, но сердце фигуриста давно занято.
Энберт уже больше 10 лет встречается с моделью Алесей Данчук. В 2020 году молодые люди поженились.
На днях роскошная жена Энберта порадовала поклонников долгожданной новостью — они с Александром ждут ребёнка.
«Сделала тест от безысходности», — написала девушка, объяснив, что новость о беременности стала для неё неожиданностью.
Звезда «Ледникового периода» Александр Энберт оберегает супругу и счастлив, что скоро станет отцом.