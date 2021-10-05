Болельщики требуют убрать скандальную звезду из «Ледникового периода».
Пара Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина — самая обсуждаемая в новом сезоне шоу «Ледниковый период».
Эпатажный молодой человек имеет 3,3 млн подписчиков в «Инстаграме» и способен вызвать интерес к проекту у молодёжной аудитории.
Однако приглашение Милохина в «Ледниковый период» вызвало шквал негатива в адрес создателей шоу.
В первом же выступлении Милохин уронил Медведеву на лёд с высокой поддержки.
В память об участии в проекте Милохин даже набил себе татуировку. Теперь на его ноге красуется розовый медведь с надписью «Люблю Даню» на животе и «Жека» на одном из коньков.
Всё больше кажется, что Милохин превращает «Ледниковый период» во фрик-шоу.
Соцсети переполнены гневными комментариями: «Смотреть противно», «Куда мы катимся?», «Да выгоните его уже!», «Полная деградация».