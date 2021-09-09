Алина Загитова меняла цвет платья одним движением. Этот фокус помог ей выиграть Олимпиаду.
Анна Щербакова в сезоне-2019/2020 приводила зал в восторг эффектным превращением синего платья в красное.
У парников Натальи Забияко и Александра Энберта во время проката за спиной вырастали крылья. В прямом смысле слова.
Саша Трусова в первом взрослом сезоне по ходу программы срывала с себя красивую белую юбку и оставалась в коротком сером платье.
В знаменитом номере «Маскарад» Татьяна Волосожар в конце передавала Максиму Транькову браслет. Позже эту фишку из программы убрали из-за правил ISU.
Одним из самых замысловатых был наряд Трусовой в прошлом сезоне. Во время произвольной программы из рук Саши вырастали пластмассовые шипы. Впрочем, позже от этой идеи отказались.
Избавлялся от части одежды и одиночник Евгений Семененко. К концу программы автор главного прорыва прошлого сезона катался с красным верхом.