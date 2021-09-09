Самые крутые трюки с костюмами фигуристов

Алина Загитова меняла цвет платья одним движением. Этот фокус помог ей выиграть Олимпиаду.

Анна Щербакова в сезоне-2019/2020 приводила зал в восторг эффектным превращением синего платья в красное.

У парников Натальи Забияко и Александра Энберта во время проката за спиной вырастали крылья. В прямом смысле слова.

Саша Трусова в первом взрослом сезоне по ходу программы срывала с себя красивую белую юбку и оставалась в коротком сером платье.

В знаменитом номере «Маскарад» Татьяна Волосожар в конце передавала Максиму Транькову браслет. Позже эту фишку из программы убрали из-за правил ISU.

Одним из самых замысловатых был наряд Трусовой в прошлом сезоне. Во время произвольной программы из рук Саши вырастали пластмассовые шипы. Впрочем, позже от этой идеи отказались.

Избавлялся от части одежды и одиночник Евгений Семененко. К концу программы автор главного прорыва прошлого сезона катался с красным верхом.