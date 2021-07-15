Олимпийская чемпионка не жалеет денег на образование.
Алина поступает на заочное отделение Российского государственного университета физической культуры по направлению «Спорт».
Для фигуристки это уже второе высшее образование, ведь в 2020 году она стала студенткой РАНХиГС по специальности «Продюсирование и культурная политика».
Загитова набрала 51 балл за ЕГЭ по русскому и 44 балла — по обществознанию. Стоимость обучения составляет 330 тыс. рублей в год.
На первом курсе Загитова совмещала учебу с работой в «Ледниковом периоде», шоу, гастролями и тренировками. Теперь же Алине придётся находить время и для второго образования.
Многие сомневаются, что Загитова сможет уделять достаточное внимание учёбе. «Скоро академиком станет», — иронизируют болельщики.
При этом, даже если Алина получит два высших образования, она всё равно будет уступать Ирине Слуцкой. Чемпионка мира окончила аж три института.
Так что Загитовой точно не стоит останавливаться на достигнутом. Тем более если получать образование можно без отрыва от зарабатывания денег.