Аделину Сотникову просто не узнать!

В чём секрет преображения олимпийской чемпионки?

Аделина часто радует поклонников роскошными фотографиями. Красивые снимки приводят фанатов в восторг.

Некоторые подписчики удивляются тому, насколько сильно изменилась внешность фигуристки с момента триумфа на Олимпиаде в Сочи.

Несложно заметить, что сейчас Аделина действительно выглядит иначе.

Многие болельщики уверены, что Аделина с тех пор заметно похорошела.

По фотографиям девушки в «Инстаграме» видно, что она любит экспериментировать со стилем.

Некоторые поклонники фигуристки обеспокоены изменениями в её внешности. «Что ты сделала с лицом?» — спрашивает один из подписчиков.

Но Сотникова уверяет, что не пользуется филлерами, ботоксом и другими косметологическими ухищрениями.