Самые нелепые костюмы фигуристов

От неудачных нарядов не застрахованы даже большие чемпионы. Как в этом вообще можно выходить на лёд?

Выступление Оксаны Домниной и Максима Шабалина в образе аборигенов вызвало крупный скандал.

Сергей Воронов катался в костюме футбольного мяча. Удивительный креатив!

Алёна Савченко и Робин Шолковы были хороши в любых костюмах, но их наряды для «Арлекино» выглядели очень странно.

Юлия Липницкая после Олимпиады в Сочи искала более женственные образы. Но это платье — откровенный провал.

Немецкие танцоры Винклер и Розе обожали эпатировать публику. Чего стоят роботы в их исполнении!

Костюм супергероя для соревновательной программы — очень необычный выбор. Но номер Александра Абта запомнился многим.

У Ирины Слуцкой было много ярких костюмов, но этот наряд можно признать самым нелепым.

Ну, и куда без легендарного SexBomb от Евгения Плющенко. Треш, ставший классикой.